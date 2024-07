"Egyedül az anyagiak miatt csinálod" - keményen beleálltak Szabó Zsófiba

Próbálom összerakni a Zsófi mozaikot és úgy egy egészet nézni, nem csak az instán látottakat. Az szerintem is felszínes... Fura az is, hogy az egész szereplésről úgy nyilatkozol, hogy amúgy azt Te nem is annyira élvezed. Pontosabban azt mondtad, elviseled. Elviselni rossz dolgokat szoktunk... Azt lehet leszűrni, hogy egyedül az anyagiak miatt csinálod. Amivel szerintem semmi gond nincs, egyedülálló anyuka vagy basszus, egyértelmű, hogy minden lehetőséget ki kell használni. Csak ha így van, akkor azt is fel kellene vállalni.