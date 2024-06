"Én mindig nagyon sokat ittam" – Till Attila őszinte vallomást tett

Till Attila, vagyis Tilla szinte folyamatosan a TV2 képernyőjén látható különböző sikerprodukciókban, és úgy tűnik, hogy ez így is marad, mivel hamarosan az Ázsia Expressz új évadában is feltűnik játékosként Stohl András mellett, illetve ő lesz majd az ősszel visszatérő Megasztár műsorvezetője is Ördög Nóra társaságában.

Till Attila / Fotó: Gabe

Till Attila nagyon aktív a közösségi oldalán, de a magánéletéről csak ritkán oszt meg részleteket. Most Lékai-Kiss Ramóna kedvéért kivételt tett, ugyanis a TV2 Titkok Ramónával című vodcastben őszinte vallomást tett, és arról is beszélt, hogy annak idején nagyon sokat ivott, az alkohol olyan volt számára, mint valami "csodaital".

Én mindig nagyon sokat ittam

– árulta el Tilla, aki már 8 éve egy korty alkoholt sem ivott, erre pedig nagyon büszke.

Arról is beszélt Till Attila, hogy már 27 éve házasok a szerelmével, illetve az is szóba került, hogy rendezőként, vagy televíziós műsorvezetőként volt nehezebb dolga.

Itt lehet megtekinteni egy részletet a beszélgetésből: