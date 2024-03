Ázsia Expressz: Stohl András arca az első falatok után rángani kezdett Manilában

Úgy tűnik, kifejezetten jó a hangulat: az Ázsia Expressz több versenyzője is jókedven poénkodik Till Attila frissen közzétett videójában az Instagramon. „Megérkeztünk Manilába, sőt már délebben vagyunk. Egy kis pihi, és nekiugrunk a Fülöp-szigeteknek!” – írja a műsorvezetőből lett játékos, aki elárulja, az első, helyi ételspecialitásokat tartalmazó vacsorájukat dobozban kapták, és Stohl András már meg is ette az egészet.

Hamarosan kezdődik az Ázsia Expressz 4. évadának forgatása, Tilla Insta-videójában Stohl Andrásnak az első falatok után rángani kezdett az arca – szerencsére csak poénból

(Fotó: TV2)

Tilla fel is teszi a kérdést Krausz Gábornak: „Séf, meg mered kóstolni?” Nem várt válasz érkezik: „Várok egy órát, és ha nem történik semmi (mutat közben Stohl Bucira), akkor megeszem én is.”

Bár Tilla még elereszt egy poént, hogy ő is megette a vacsorát, így lehet, hogy Stohllal pelenkával kezdik majd az első hónapot, de hozzáteszi: „Hiszünk benne, hogy nem lesz semmi baj! Igaz, Bandi?” A színész meglovagolja a helyzetet: „Semmi. Semmi” – mantrázza, miközben úgy tesz, mintha elkezdene rángatózni a szája. A poénja fokozza a hangulatot a zsinórban több repülőutat is letudó, egyébként már fáradt társaság körében, akiket egy cél vitt keletre: az Ázsia Expressz 4. évada.

