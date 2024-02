Durva fotókkal üzent Krausz Gábornak a TV2 sztárja

Tényleg megsértődött Ördög Nóra a népszerű séfre, a Dancing With The Stars 4. évadának Mikes Annával közös győztesére, Krausz Gáborra, vagy csak egy elképesztően jó műsor-népszerűsítésről van szó?! Feltehetően hamarosan választ kapunk a kérdésre (bár a bejegyzés mellett akad néhány beszédes címke, mint a #semmiseváltozott vagy a #loveproject), no, de lássuk, miről is van szó!

Krausz Gábor bejelentette: forog a Séfek séfe hatodik élvada (Fotó: Karnok Csaba)

Krausz Gábor közös fotóval jelentette be csütörtökön az Instagram-oldalán, hogy készül a Séfek séfe új évada. Íme a kép és a bejegyzés, mely rengeteg rajongót tűzbe hozott:

A fenti képre sajátos módon reagált Ördög Nóra az Instagram-oldalán.

„Köszönöm szépen Krausz Gábornak, hogy életem egyik legelőnytelenebb fotójával jelentette be az oldalain, hogy forgatjuk a Séfek séfe 6. évadát. Cserébe jöjjön az én válogatásom!”

– írta a TV2 műsorvezetője. Bár Fazekas Mihály mesehőse, Lúdas Matyi háromszor fizette vissza a „kölcsönt”, Ördög Nóra tovább ment: négy előnytelen képet tett ki a közösségi oldalára Krausz Gáborról. Lehet, nem kellett volna... Mielőtt megmutatjuk a képeket, jöjjön néhány hozzászólás a rajongóktól, melyeket Ördög Nóri bejegyzéséhez írtak.

„Ez durva, de amit Gábor tett ki, azon semmi fura nincs!”

– közölte határozottan egy hozzászóló.

„Szegény Gábor, utólér a női bosszú!”

– jegyezte meg együttérzőn egy másik kommentelő.

„Nóra! Nem a fotóid miatt szeretünk”

– kapott egy csípős bókot a TV2 műsorvezetője.

Íme Ördög Nóri „bosszúja” – a képre kattintva eléred a lapozható négy fotót: