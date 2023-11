„A féltékenység is felütötte a fejét” – Mélypontra került a Séfek Séfe sztárjának kapcsolata

Rafi és szerelme most egy kicsit megtorpant. Hogy mi is történt, a Metropolnak árulta el a séf.

Mélypontra került a kapcsolatunk, de már dolgozunk azon, hogy meg tudjuk erősíteni a bizalom hídját.

"Fontosak vagyunk egymásnak, de mindketten féltjük a saját lelkünket, ami a korábbi csalódások következményeként sérült. Észrevettük, hogy bekapcsol egy-egy régi minta a múltból. Rendkívül jól kiegészítjük egymást, sokat segít nekem a készülő vacsoraeset-sorozatban, támogat, viszont az is tény, hogy az elfoglaltságaink miatt nem tudunk elegendő időt együtt tölteni. Frissen érkeztem Sopronba, meg kellett találnom az új életemet, hogy melyik irányba tartok. Hála Istennek jó úton haladok” – kezdte lapunknak.

Rafi számos hölgy szívét dobogtatta meg a képernyőn keresztül (Fotó: Bozsányi Rafael/Instagram)

„Picit elbizonytalanodtunk”

A Séfek Séfe nemcsak sikert hozott Rafi számára, hanem óriási ismertséget is. És ahogy az ilyenkor lenni szokott, a női nem ilyenkor felbátorodik. Nincs az a nő, aki jó szemmel nézi a hölgyek közeledését a párja felé.

„Nagy szerelemnek mondható a miénk, csak egy picit elbizonytalanodtunk."

Engem sokan ismernek, lépten-nyomon keresik a hölgyek a társaságomat, közös fotót kérnek, írogatnak a közösségi oldalaimon, ami miatt a féltékenység is felütötte a fejét.

"Meg kell szoknia a páromnak, hogy ez is az életem része. Megértem, de szeretem őt, biztos vagyok magunkban, nem tudnak elcsábítani tőle. Elkötelezett vagyok, ő az egyetlen, ezért senki más nem jöhet számításba. Jó érzés minden esetben azt mondani, hogy van egy párom, aki erőt és stabilitást ad, és akiben nagyon hiszek” – mondta mosolyogva a TV2 sztárja.

Számos változás állt be az életében, a szerelem miatt külföldi munkáját is feladta (Fotó: Bozsányi Rafael/Instagram)

Nagy dobásra készül

Rafi néhány hónapja intett búcsút egyik vállalkozásának, azután Ausztriában találta meg a számításait. A Séfek Séfe képernyőjén úgy tűnik van, aki meglátta benne a fantáziát...

„A négycsillagos Szidónia Kastélyszálló keresett meg, és séfhelyettesnek kértek föl. Örömmel mondtam igent a felkérésre. Döntésemben persze közrejátszott a barátnőm is, minél közelebb szerettünk volna lenni egymáshoz, és azt az időt, amit eddig utazással töltöttem, most a kapcsolatunkra tudjuk fordítani” – mondta a séf, majd azt is elárulta, hogy újabb nagy dobásra készül.

„December 2-án, az Event Gardenben indul a Séfek Séfe Vacsoraest gála. Sopron top vállalkozóival, Vadon Bálinttal és Vadon Virággal társultam. A vendégek találkozhatnak a versenyzőtársaimmal, elhozom Zörgő Jánost, Zupkó Tamást, Gajdos Dávidot és Balogh Rolandot. Öten, egyenrangúan fogjuk képezni az ötfogásos vacsoramenünket. Gőzerővel, készülünk, és várjuk a vendégeket. Sopronban havonta rendezzük meg, de más városokba is szeretnénk majd átvinni” – osztotta meg lapunkkal a séf.