Kamerák előtt omlott össze a TV2 sztárja

Úgy éreztem, mesterem, Frici rám szállt, mintha csak engem kritizált volna, semmi nem tetszett neki, amit csináltam. Elhunyt édesapámra emlékeztet, aki nemcsak édesapám, de kézilabdaedzőm is volt, ő tudott még így, egy mondatával megsemmisíteni… Az összeomlásomat látva Tücsi a gödörben is belém rúgott, és ez volt az a pont, ami után eltört a mécses. És az bánt a legjobban, hogy vesztesként jutottam tovább. Tudom, hogy Frici azért kiabál velem, mert őt is frusztrálja, hogy tudja, mi van bennem, hogy ennél sokkal jobb vagyok, de valahogy mégsem tudja belőlem kihozni!