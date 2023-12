Egy szál bugyiban mutatta meg Ördög Nóra hattyútestét – szexi fotó

Ördög Nóra sokak kedvence. Magyarország első számú műsorvezetője igencsak megosztó személyiség, posztjai alatt kapni szokott a kommentekben hideget és meleget. Legújabb fotója alatt azonban senki nem mond egy rossz szót sem, ugyanis olyan meseszép, szexi fehérneműs képet tett ki, amitől mindenki álla leesik.

Ördög Nóra számos műsorban felbukkant már / Fotó: Szabolcs László / Metropol

Ördög Nóra olyan életet él, amit sokan irigyelnek. A két gyermek után is bomba formában tetszelgő műsorvezető híres és gyönyörű, a legjobb műsorokban mindig szerepet kap, ráadásul a családja is irigylésre méltó. Férjével olyan harmonikus és kiegyensúlyozott házasságban élnek, amilyenről minden nő álmodik, gyermekei pedig olyan szépek és okosak, hogy el sem lehet hinni. Ráadásul Ördög Nóra zseniálisan ötvözte a munkáját a magánéletével: a különféle projektjei miatt bejárja az egész világot, és rendszerint magával tudja vinni a családját is.

Mivel sokak áloméletét éli a műsorvezető, gyakran árasztják el irigy és rosszindulatú kommentekkel, legújabb képe alatt azonban mindenki csak ámul és bámul. Tűzpiros fehérneműben villantotta meg bomba testét, utalva ezzel arra, hogy ilyen bugyiban és melltartóban egy férj sem tud ellenállni a feleségének.