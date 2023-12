Ördög Nóra élő adásban leplezte le T. Dannyt - Videó

A Dancing with the Stars nagysikerű műsora elérkezett a végső nagy dobásához, a döntőhöz. Most először a műsor történetében férfi győztest hirdetnek majd, de hogy az T. Danny, Marics Peti vagy Krausz Gábor lesz az még kérdéses.

T. Danny és Lissák Laura / Fotó: Metropol

Egy biztos Lissák Laura és T. Danny egy elképesztően jó produkcióval nyitották meg a műsort, szó szerint berobbantották a hangulatot. A zsűritagok is egyöntetűen dicsérő szavakkal tudták csak dicsérni a produkciót. Ördög Nóra le is leplezte az énekest, ugyanis elárulta, hogy szerinte mi a legnagyobb erőssége és egyben a szuperereje.

„Ez egy igazi örömtáncvolt. Azt hiszem ez a te erősségedet Dani, hogy örömből táncolsz. Lehet ez volt az első olyan produkció, ahol ez igazán megértettük belőled. Te ezt annyira élvezed és annyira szívből csinálod. Ez a könnyedség ez a te szupererőd” - mondta Ördög Nóra.