Sokkoló összeesküvés: Stohl András hátba szúrná kollégáját

Drámai fordulatokkal, izgalmakkal indult el a Hazatalálsz című sorozat második évada. Új szereplőként csatlakozott Stohl András, aki Gerlóczy alezredest alakítja, s bizony szándékai nem éppen tiszták.

Stohl András már a megérkezése pillanatában elkezdi összekuszálni a szálakat – Fotó: TV2

Stohl András összeesküvéssel próbál célt érni

Az esti adásból sem hiányzik az ármánykodás. Az újonnan felbukkanó Gerlóczy alezredes az egykori beosztottja, Tamás iránti ellenérzéseinek ad egyértelműen hangot. A műsor előzetesében a Kocsis Pál által megformált Keller Ernővel szövetkezik.

„Nekem pontosan ilyen kollégákra lenne szükségem, akikkel egy hullámhosszon vagyok, akikkel közös a cél, akik szeretnének továbblépni a ranglétrán. És akik ki tudják rostálni a konkolyt a búza közül… Szerintem érted, kire gondolok” – fogalmaz vészjóslóan Stohl karaktere, mire beszélgetőpartnere rávágja: Vitéz Tamásról van szó. Hajmási Dávid formálja meg a központi karaktert, aki egy önfejű, kitartó és a végletekig igazságkereső exrendőr.

„Rengeteg kárt okozott már nekünk. A hírek hamar feljutnak Pestre. Hiába van felfüggesztve, egyszerűen nem bír leállni” – háborog tovább Gerlóczy, majd kijelenti, célja kiiktatni a férfit:

„Hogy soha többet ne jöhessen vissza az állományba” – szögezi le újonnan előléptetett kollégájának, Ernőnek.

Hegyi Barbara is megérkezik

A Hazatalálsz című TV2-es sorozat első évada tavaly év elején indult, a nagy sikerre való tekintettel érkezett a folytatás: hétfőn startolt el a második évad, amiben Farkasliget lakói: Virág, Tamás és Raja szerelmi drámája tovább folytatódik, de új szereplők is érkeznek és további rejtélyes események is borzolják a kedélyeket a békés kisvárosban. Stohl András mellett új szereplőként bukkan még fel a Balogh hadnagy édesanyját megformáló Hegyi Barbara és bűnözőként Köles Ferenc is.