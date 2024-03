„Butuska, de szerethető figura” – Oszvald Marika őszinte vallomása a Hazatalálsz Irmájáról

Irma, azaz Oszvald Marika jó barátságot ápol a városka fodrászával, akit Esztergályos Cecília formál meg és Terkával, akit pedig Sztárek Andrea alakít. A három hölgy gyakran pletykálkodik a város történéseiről és persze van is miről, hiszen Farkasligeten egy pillanatra sem áll meg az élet.

Oszvald Marika élvezi a Hazatalálsz forgatásait / Fotó: Balogh Ákos

Irma karakteréről határozott véleménye van a Jászai Mari-díjas színésznőnek:

Kis cserfes, butuska, de szerethető figura.

A kérdésen pedig, hogy hasonlít-e a valódi önmagára jót nevetett.

Igen, kicsit olyasmi, mint én

– válaszolta.

Oszvald Marika: Nagyon inspiráló

A forgatásokat is nagyon élvezi, ez egy egészen másfajta feladat, mint egy színházi darabban játszani:

„Számomra ebben a munkában az a legjobb, hogy nagyon változatos és a változatosság gyönyörködtet. És az is nagyon izgalmas, hogy itt sokszor egy héttel előtte se tudjuk mi lesz pontosan a feladat.”

A szereplőgárda igencsak sokszínű, de ő ezt is szereti ebben a projektben és úgy gondolja, olajozottan tudnak együttműködni a forgatásokon:

Bár csak egy epizódszerepem van, de nagyon élvezem a munkát a kollégákkal, mert olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akikkel máskor nem. Számomra ez nagyon inspiráló.

Összességében Oszvald Marika szerint egy nagyon színvonalas és jól megírt produkció lett a Hazatalálsz és örül a folytatásnak.

Mi várható a második évadban?

A március 18-án érkező folytatás onnan indul, ahol az első évad végén abbamaradt, azaz Mesi szülinapjától, ahol Tamás felesége Kata is megjelenik. Ez persze jól összekuszálja a szálakat, hiszen Tamás és Virág kapcsolatát is megbolygatja. Raja és Trixi élete is tovább bonyolódik és még egy olyan titokra és fény derül, ami több család életét is megváltoztathatja.

Ha te is kíváncsi vagy, hogyan alakul Farkasliget lakóinak élete, március 18-ától újra követheted a TV2-n.