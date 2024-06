Felvétel közben szólta el magát Tilla: jön a következő baba – videó

Till Attilát senkinek sem kell bemutatni, hiszen amellett, hogy a TV2 egyik legsikeresebb műsorvezetője országosan is hatalmas a rajongótábora.

Fotó: Bánkúti Sándor

Most azonban kisebb kalamajkába keveredett a háromgyermekes édesapa, ugyanis Kincsvadászokban lerántotta a leplet arról, hogy a műsor egyik sztárja babát vár. Kelen Anna szakértőnek ráadásul már nincs is sok hátra a terhességéből, ugyanis második gyermekével augusztus végére van kiírva. A gyönyörű művészettörténész el is mondta, hogy ha júliusban kezdtek volna forgatni, már sokat tudott volna dolgozni.

Tilla az Instagram-oldalára feltöltött videóban faggatta ki a várandós szakértőt.

Ez a második terhességed?

– kérdezte Annát a műsorvezető, aki igennel felelt.

Akkor az ember ilyenkor már rutinos?

– tette hozzá Tilla, mire Anna válasza sem maradt el:

Te kérdezed, akinek három gyereke van?

– nevetett a szakértő.