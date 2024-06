Majd kicsattan a büszkeségtől Till Attila: ismét összejött nekik

Till Attila gyakran enged betekintést az életébe. Természetesen nála is vannak határok: a családját például nem mutogatja szívesen. Feleségéről is meglehetősen ritkán posztol (csak születésnapok, évfordulók alkalmával), gyermekeit pedig gondosan óvja a kameráktól. Éppen ezért nem is látjuk túl gyakran őket. Mindazonáltal ő maga nagyon szeret szerepelni, nem véletlen tehát, hogy olyan otthonosan mozog a színpadon, a stúdiókban, a kamerák előtt műsorvezetőként. És ha a családját nem is mutogatja, a családi fészekbe gyakran enged betekintést. Szeretett kutyája, Dubika trükkjeit is rendszeresen dokumentálja, legutóbb pedig arról számolt be, hogy kismacskák születtek a családi birtokon. Most pedig ismét nagy az öröm a Till családban.

Tilla nagyon büszke / Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Akinek van egy kis kertje, az bizony szeret otthon zöldségeket, gyümölcsöket, esetleg fűszernövényeket termeszteni. Mert bár igen sok vele a munka, azért a hazai terméssel semmi nem veheti fel a versenyt. Úgy tűnik, ezt Till Attila is pontosan így gondolja, most ugyanis megmutatta, hogy nagyon beindult a termés a kertjükben. A paradicsomok már szépen érnek, az eper pedig már teljesen meg is nőtt, ezért egyet leszakított és megevett.