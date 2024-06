Vastag Csaba elárulta: a 40 milliónál is fontosabb dolgot nyer a Megasztár győztese

Fontos dátumhoz közeledik az ősszel induló Megasztár új évada. A 12 év kihagyás után visszatérő legendás tehetségkutatóba már csak a héten lehet jelentkezni. Ezt Kirády Attila, a TV2 kreatív producere közölte a Mokka reggeli adásában, ahová Vastag Csaba énekes, a készülő Megasztár tanácsadója is elkísérte.

12 év kihagyás után tér vissza a képernyőkre a Megasztár. Fotó: TV2

Attila kiemelte, hogy ez a tehetségkutató mindig is más volt, mint a többi. Itt a zsűritagok mindig is a szakma krémjét jelképezték, akik hiteles, releváns popszakmai életük révén ténylegesen segíteni tudták a tehetséges énekeseket, akik jó karakterrel is rendelkeztek. Ez pedig most sem lesz másként, hiszen Rúzsa Magdi, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi, Marics Peti és Marsalkó Dávid mind olyan előadó, aki ezeknek a kritériumoknak megfelel.

Vastag Csaba kiemelte: az idei műsor merőben más lesz, de nem szeretné lelőni a meglepetéseket. Igaz, a nyeremények között is elképesztő tételek várnak gazdára, élükön a 40 millió forintos fődíjjal!

„A pénznél szerintem van fontosabb is”

– jegyezte meg Orosz Barbara műsorvezető, Vastag Csaba pedig egyetértett vele.

„Maga a lehetőség mindig fontosabb, mint a pénz. A 40 millió forintos fődíjat egyébként azért is tartottuk fontosnak, mert ebből meg kell indulnia a győztesnek, akinek szüksége van egy biztos hátországra. Egy bázisra, amiből el tud indulni a nagyvilágba. Illetve a győztes egy los-angeles-i stúdiófelvételen is részt vehet. Azt láttuk, hogy a mai világban, az internet révén nincsenek országhatárok és bárkiben benne van a potenciális világsztár lehetősége”

– fogalmazott Vastag Csaba.

A győztes mellett ugyanakkor a többi énekes utógondozására is figyelmet fordítanak majd:

A lényeg, hogy valóságos eredmények szülessenek.

– jelentette ki Csaba, utalva arra, hogy a Megasztár a szokásához híven idén is arra fókuszál majd, hogy megtalálja az ország hangját. Kirády Attila pedig hozzátette, ez eddig gyakorlatilag mindig sikerült, s ere egy frappáns példát is említ: