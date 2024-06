"Azt éreztem, hogy nélküle nincs tovább" - Schobert Lara könnyek közt vallott a szakításáról

Nekem most volt egy olyan pofon az életemben, egy szakítás, aminél tényleg azt éreztem, hogy nélküle nincs tovább. De igenis van. És ezzel is biztos, hogy segíteni fogok, azoknak a lányoknak, akik szintén ezen mennek keresztül. Nyilván, amióta kiderült ez a dolog rengetegen kérnek tőlem tanácsot és azért nem adok mert még nekem is nehéz. De azt gondolom, hogy minden okkal történik és hiszek abban, hogy ha az élet valamit elvesz, akkor adni is fog majd.