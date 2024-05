Tiszta vizet öntött a pohárba Schobert Lara: ez a helyzet a lagzival

Schobert Larának voltak könnyebb és nehezebb évei, az azonban mindig jellemző volt rá, hogy ha mindent teljes erőbedobással csinál. Voltak korábban is párkapcsolatai, amilyen azonban most van, még nem volt soha. Olyannyira komoly a dolog, hogy szerelme miatt az ország másik végébe költözött, és Kazincbarcikán élnek most közösen. Ha ilyen jó tempóban haladnak a dolgok, akkor természetesen sokakban felmerül, hogy mik a tervek: a rajongókat az érdekli, hogy terveznek-e házasságot.

Lara most engedte, hogy a követői kérdéseket tegyenek fel. Valaki az iránt érdeklődött, hogy miért nem ment még férjhez, mire Lara azt válaszolta, hogy azért, mert még nem kérték meg a kezét. Ez arra utal, hogy nem zárkózik el attól, hogy oltár elé álljon, már csak arra vár, hogy kedvese feltegye a nagy kérdést.

A sztorit IDE kattintva tudod megtekinteni.