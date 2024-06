"Pusztulj el, magyar foci" – Hujber Feri páros lábbal szállt bele a magyar válogatottba

„Ez egy folyamat eredménye. Tudatosan készültem a visszatérésre, ezért fizikailag, szellemileg és lelkileg is dolgoztam magamon. Már egy éve nem füvezek, jófiú lettem, vigyázok az egészségemre minden téren. Jól tudok aludni, jó a kedélyem is. A mozgó meditáció az egyik módszerem, naponta tizenöt-tizenhat kilométert gyalogolok. Emellett gyerekkorom óta ott van a böjt a megtisztuláshoz. Most is naponta csak egyszer eszem, és mintegy tizennyolc órát szánok a megtisztulásra" – kezdte a hot!-nak néhány hónapja a színész, akire a szerelem is rátalált. Expornós kedvese, Krisztina már egy kisfiúval is megajándékozta őt.

Vajon együtt nézik majd a szerdai német-magyar meccset?