Károly király viccelődve sértette meg a teljes japán népet

Valószínűleg csak oldani próbálta a feszültséget Károly király, amikor úgy döntött, hogy a japán császárral való beszélgetése közben el kell sütnie két poént. A japán uralkodó Naruhito császár a feleségével Maszako császárnővel ugyanis 3 napig Angliában tartózkodtak, és ez idő alatt a királyi család szórakoztatta őket. Hétfő este egy állami bankettet tartottak a Keleti Galériában a császári páros tiszteletére, ahol a teljes brit politikai elit, Károly király és a felesége, és Rishi Sunak miniszterelnök is részt vett. Itt kiütközött egy kis kultúrabeli különbség a két uralkodócsalád között.

Károly király úgy érezte, hogy a japánok pop-kulturális kincseivel kell viccelődnie a császárral való beszélgetés közben /Fotó: AFP

A DailyMail számolt be róla, hogy az este egy pontján Károly király úgy gondolta, hogy itt az idő a Pokémon című - Magyarországon és világszerte is méltán népszerű - sorozattal viccelődni, ami mellesleg japán gyártású.

Sajnálattal jelentem, hogy nem volt több szerencsém az újabb horgászati kísérleteknél, egy Pokémon kifejezéssel élve "nem szereztem meg mind." Az unokáim használják ezt a mondatot, számomra pedig ez csak egy törekvés

- utalt az uralkodó azokra az időkre, amikor még együtt legyező horgászott a császárral. A Pokémonok mellett a Hello Kitty rajzfilmfigurát is előszeretettel vette elő a beszélgetései során Károly király, amely egy másik nemzeti kincse a japán popkultúrának. A lap beszámolója szerint kisebb botrány okozott a japán nép körében, hogy a brit uralkodó gúnyt űzött két olyan karakterből is, amelyekre az ázsiai szigetország lakói nagyon büszkék.