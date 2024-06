Hoppá! Péter Szabó Szilvia személyes üzenetet küldött Ádám Martinnak

Az utóbbi hetekben az egész ország az Európa Bajnokságra, ezen belül pedig a magyar válogatott mérkőzéseire szegezik a tekintetüket. De nemcsak mi, hanem az internet is figyel, mert a Svájc elleni mérkőzés után nagyon sok mém született Ádám Martin nem mindennapi fizimiskája miatt. A Nox énekesnője, Péter Szabó Szilvia nemrég egy személyes üzenetet küldött a Dél-Koreában játszó focistának. De mi köti össze a válogatott csatárt és az énekesnőt?

Péter Szabó Szilvia üzent Ádám Martinnak (Fotó: Instgram/Péter Szabó Szilvi)

A válasz nagyon egyszerű, az otthonuk, ugyanis az énekesnő és a focista is Forráskútról származik. Az énekesnő azt is elmondta, hogy a helyi iskolában is példaképnek számítanak.

A helyi iskolában is velünk példáloznak, hogyha mindent megteszünk az álmunkért akkor bármit elérhetünk. Ellenben a sok bántást, amit kap azt nagyon ellenzem. Borzalmas, hogy legálisan lehet ilyeneket csinálni a közösségi médiában

– mondta a Metroponak az énekesnő, aki véleményét is kiírta a közösségi oldalára, Ádám Martinnak címezve, akiről azt is elmondta, hogy beceneve ellenére egy nagyon kedves és tündéri ember.

Péter Szabó Szilvia szerint mindenki csinálja utána

23 évnyi tapasztalattal a médiában, Szilvi tisztában van vele, hogy minden szakmának megvannak az árnyoldalai is.

„Sosem értettem, hogy aki nem ismeri az embert, és egy percet sem beszélt vele, hogy merészel bármi olyat tenni, mint mondjuk amit Ádám Martinnal tettek. Szerintem a közösségi média tulajdonosainak kellene gátat szabni ilyen esetekben, hiszen ez már mentális bántásnak minősül. A bírálói próbálják utána csinálni, hiszen nem véletlenül van Dél-Koreában, vagy a magyar válogatottban” – mondta Péter Szabó Szilvi, aki azt is elárulta, hogy nagy figyelemmel kíséri a nemzeti tizenegy mérkőzéseit.