"Ennél jobban nem lehet kezdeni" - Rossi szerint a csapatkapitányság doppingolta Szoboszlait

A magyar labdarúgó-válogatott esélyeshez méltó, remek első félidei játékkal 3-0-ra legyőzte Bulgáriát első Európa-bajnoki selejtezőjén. Marco Rossi csapata a mezőnyből kimagasló Szoboszlai Dominik vezényletével rúgta rá az ajtót a G csoport mezőnyére.

Szoboszlai nem csak a szabadrúgásgóljával, remek játékkal is kivette a részét a nagy győzelemből Fotó: Csudai Sándor / Origo

A teltházas Puskás Arénában lejátszott mérkőzés után a harmadik gólt szerző Ádám Martin elmondta: pontosan erre készültek.

– Rengeteg lehetőséget kidolgoztunk, lőttünk három gólt: ennél jobb félidővel nem lehet kezdeni. Erre készültünk, élesek voltunk, abszolút megérdemeltük ezt a sikert – mondta a csatár az M4 Sport adásában, hozzátéve: még mindig megható számára, hogy a régen csak a tévében nézett válogatott meccsen most főszereplőként ünnepli a 60 ezres közönség.

– Nagyon boldog vagyok, hogy így tudtuk kezdeni az Eb-selejtezőket. Hál'istennek eleget gyakoroltam a szabadrúgásokat, hogy párszor betaláljak belőlük: most már ideje volt újra.

– nyilatkozta a meccs legjobbja, Szoboszlai Dominik, aki nem csak a saját, de Ádám és Vécsei Bálint gólja előtt is fontos szerepet játszott.

Olasz szövetségi kapitányunk is érthetően elégedettebben értékelt, mint a múlt csütörtöki, észtek elleni döcögős győzelem után:

Azt hiszem, a mai első félidő volt a legjobb a kapitányi időszakom alatt.

Nagyon jól kezdtünk, Dominik a legjobb meccsét játszotta a válogatottban. Ebben annak is szerepe van, hogy a csapatkapitányi karszalag olyan felelősséggel ruházza fel, amihez sikerült felnőnie. De rajta kívül is sokan nagyon jól teljesítettek ma. Így lehet nyerni. A második félidőben három-nulla után már nem volt könnyű fenntartani a figyelmet, elkövettünk két-három könnyelmű hibát, de ettől függetlenül gratulálok az egész csapatnak és a teljes stábnak! Szép este volt, ennél szebbet nem is várhattunk

– mondta Marco Rossi.