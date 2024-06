Szomorú történet miatt lett egyke Hevesi Kriszta

Hevesi Kriszta szexuálpszichológus az egyik legelismertebb a szakmában, számtalan alakalommal hívják, tévé- és rádióműsorokba szakértőként. Nemrég viszont a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban vendégeskedett, ahol több olyan részletét is elmesélte az életének, amit eddig soha.

Nagycsaládot szerettek volna Hevesi Kriszta szülei

Mint minden alkalommal a műsornak van egy olyan szegmense, ahol a műsorvezető családi fotókat mutat vendégének, aki elmesél egy-egy történetet az adott képről. Hajdú Péter egy közös képet mutatott, amin Kriszta édesanyjával látható. Ezzel kapcsolatban elárulta, hogy bár szülei nagycsaládot szerettek volna sajnos mégis egyke maradt. Hajdú Péter kérdésére elmesélte, hogy rajta kívül még három gyermekkel volt várandós édesanyja, de sajnos többször is elvetélt.

„Igen, nekem még három testvérem lett volna, aztán a harmadik próbánál anyu abbahagyta! Előttem egy elment, utána jöttem én, és bent hagytak egy darab placentát, és utána mikor visszavittük a kórházba majdnem meghalt. Túlságosan kikaparták, és utána nehezen fogant meg újra. A következő gyerekkel pedig rendszeresen járt vizsgálatokra, ő pedig meghalt benne. A kocsiban egy döccenésre megindult a szülés, és kiderült, hogy halott volt a gyerek. Utánam jött az igazán borzasztó történet, én az óvodából hazavittem egy fertőzést, és a következő gyerkőc az vízfejű, dongalábú, és nyitott gerinccel született.”

– mesélte testvérei tragikus történetét Hevesi Kriszta.

Szexuálisan bántalmazták gyerekként

Hevesi Kriszta a műsorban azt is elmesélte, hogy őt is érte szexuális zaklatás. Több ilyen történetet is elmesélt, amik azóta is élénken élnek az emlékeiben és megborzong ha csak rájuk gondol. A pszichológus bár igyekszik tenni azért, hogy ez minél kevesebbekkel forduljon elő, ez nem könnyű, hiszen saját szülei sem léptek fel megfelelően akkor.

„Az első volt, amikor beszorítottak a liftbe, itt 6 éves voltam és a férfi megállította a liftet két emelet között, majd elkezdett engem tapogatni. Nagyon megijedtem, és lesokkolódtam, hogy láttam azt a beteges izgalmat rajta, attól, hogy engem elkezdett fogdosni. Én nem tudom, hogy hogy volt olyan lelki erőm, de rácsaptam az 5. emeletre a kezem és határozottan közöltem vele, hogy most oda megyünk. És nagyon érdekes, hogy ez a gyermekbántalmazó amiatt, hogy ilyen határozottan léptem fel, végül nem csinált semmit, pedig nem kis fizikai fölénye volt.” – mesélte a szakember, aki azt is hozzátette, hogy még a megjelenésére is emlékszik a férfinak a mai napig.