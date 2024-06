Óriási balhé: Medveczky Ilona miatt viharzott ki dühösen Esztergályos Cecília

Esztergályos Cecília majd 17 éven át volt a Kazimir Károly vezette Thália Színház tagja, ahová maga a legendás rendező hívta. Szoros szakmai és baráti kapcsolatuk azonban komoly csorbát szenvedett, amikor egy szép napon „betáncolt” kettejük közé Medveczky Ilona. A különösen alakult napról maga a színésznő vallott Vitray Tamásnak a Vitrayék YouTube csatornán.

Esztergályos Cecília hajlamos megsértődni (Fotó: YouTube)

„...akkor én nem megyek be”

„Körülbelül hetven-hetvenöt darabot játszottam a 17 év alatt, amíg nem hagytam ott Kazimir Károlyt. Igen, volt ott egy konfliktus. Megsértődtem, mert én meg szoktam sértődni.

Nem gondolkodtam, hiszen általában nem gondolkodom ezeken a dolgokon.

Ha valami nekem rosszulesik és nem akarok, nem bírok bemenni többet, akkor én nem megyek be” – vallotta be nevetve Esztergályos Cecília, aki természetesen pontosan emlékszik a pillanatra, amikor kiviharzott a Thália Színház igazgatói irodájából.

Esztergályos Cecília dühében bezárta a legendás rendezőt (Fotó: YouTube)

„Rájuk zártam az igazgatói irodát”

„Ez kérlek szépen 1984 nyarán történt… Megtudtam, mert Rézike a titkárnő elmondta nekem, hogy jön hozzánk vendégszerepelni a Jóból is megárt a kevés című zenés darabra a Medveczky Ilona. Na most amikor Rátonyi Róbert hozta a darabot, én már láttam magam előtt, ahogyan egy hosszú lépcsőn tollakkal díszítve belibbenek a színpadra. Ezért meg is néztem a próbacédulát, amin nem szerepelt a nevem. Persze tudtam, hogy a revü műfajban Medveczky zseniális, de én akkor is felmentem az irodába és nem gondolkoztam a következményeken. Megköszöntem szépen mindent és közöltem, hogy én akkor most elmegyek. Kimentem az ajtón és rájuk zártam az igazgatói irodát. Lefelé menet a portásnak szóltam, hogy ha van kedve, szabadítsa ki őket...” – mesélte nevetve a színésznő.