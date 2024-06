Angelina Jolie apja kitálalt: ezt gondolja a lányáról

Több évtizednyi hallgatás után megtörhet a jég Angelina Jolie és édesapja, Jon Voight között. Köztudott, hogy a családtagok között már régóta nem húzódik hétköznapi apa-lánya kapcsolat, ugyanis a férfi félrelépett a házasságában Angelina születése után nem sokkal, ezt pedig talán a mai napig nem tudta megbocsátani neki a színésznő. Egy évvel a kis Angelina születése után el is vált egymástól az édesapja és az édesanyja, a későbbi világsztár pedig az anyukájával élt a továbbiakban. Nem véletlen hát, hogy apja vezetéknevét is hátrahagyta. Most azonban úgy tűnik, hogy újra egyesülhet a család.

Angelina jolie / Fotó: Ettore Ferrari / mti

A Life.hu számolt be róla, hogy az Outsiders című musical színpadra állítása során együtt dolgozott egymással Angelina Jolie és a lánya, Vivienne. A nagypapa pedig nem tudta magában tartani az apai érzéseit a Tony-díjátadón, ahol elárulta, hogy mérhetetlenül büszke a lányára és az unokájára.

Nagyon büszke vagyok Vivienne-re

– kezdte beszámolóját az Oscar-díjas színész, majd hozzátette:

És ugyanennyire büszke vagyok Angie-re is, bámulatos, hogy mennyire támogatja a gyerekeit abban, hogy olyanok legyenek és azt csináljanak, amit szeretnének. Ráadásul csodálatos rendező is

– zárta sorait Jon Voight, annak ellenére, hogy milyen hideg viszonyt ápolnak egymással a felek.