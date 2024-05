Yvonne Dederick megmutatta ritkán látott fiait

Legkisebb gyerekem is felnőtt. Holnap lesz a ballagás, ma volt egy ünnepi iskolai vacsora, és ballagás előtti esemény, ahol visszaemlékezhettünk az iskolában eltöltött 14 évre, ahova 3 évesen került be. 100 diák ballag most, és indul tovább a világ különböző egyetemeire. Megtanulták egymást, megtanultak tanulni, elfogadóvá válni, és nyitott szemmel indulnak az élet útján. A legnagyobb fiam, aki hazajött Amerikából erre a különleges eseményre és a ballagásra, 13 éve állt ott ezen a vacsorán, a lányom 10 éve. Most a családunk kis csemetéje is felnőtt. Nemcsak mi, mint szülők vagyunk meghatódva, hanem a nagy tesók is, akik mindig védőhálóként álltak Alex körül