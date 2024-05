Természeti katasztrófa: Életveszélybe került külföldön a TV2 sztárjának rokona

Ijesztő hírt kapott a Sztárban Sztár leszek! legutóbbi évadának döntőse, Szologjan Edgar. A vagány énekes ereiben örmény vér csörgedezik, sok rokona él az ázsiai országban, ahol most hatalmas árvíz pusztít, a természeti katasztrófára senki sem volt felkészülve.

Szologjan Edgar rokona életveszélybe került Fotó: TV2

A károk felmérése jelenleg is zajlik Örményország északi részén, ahol több folyó is kilépett a medréből vasárnap. Lori és Tavush tartományban autópályákat öntött el és hidakat sodort el az ár. Az eddigi hírek szerint legalább négyen meghaltak és több várost is elvágott a víz a külvilágtól, számos településen nincs víz és villany. Legalább kétszázhetven ember kényszerült arra, hogy elhagyja az otthonát.

Szologjan Edgar rokona is átélte a természeti katasztrófát

Szologjan Edgar unokaöccse csak egy békés, pihentető nyaralást szeretett volna Örményországban, egy erdős, természetvédelmi területen, és egy csapásra a katasztrófa közepén találta magát. Az énekestől megtudtuk, hogy az unokaöccse komoly bajba került, úgy kellett kimenteni.

„Hatalmas esőzés volt a környéken, láttam én is pár videót erről, nagyon durvák. Az unokaöcsém fent ragadt az ismerőseivel egy épület második emeletén, és sokáig úgy volt, sehogy nem fognak tudni lejönni. Végül valahogyan szereztek egy kötelet, annak a segítségével jutottak le. Az a szerencse, hogy nem sérültek meg, de az autója teljesen tönkrement. Mondanom sem kell, hogy nem így képzelte el a nyaralását, de a lényeg, hogy mindenki jól van”

– árulta el a Metropolnak a Sztárban Sztár leszek! énekese, aki pár hónappal ezelőtt apa lett.

„A mosolygás a tetőfokon van, a kialvással sincs nagy probléma, egyszer-kétszer kelünk föl éjszaka. Nagyon jól alszik, tündérbogár, minden nagyon jó” – kezdte a Sztárban Sztár leszek! felfedezettje. „Szombat óta vagyunk otthon, azóta próbáljuk maximálisan ellátni a feladatokat. Egyszer lekakiltak, megvolt már a tiszta barna póló, amúgy meg csodálatos vele” – árulta el az énekes, aki arról is szót ejtett, mennyire veszi ki a részét a kislánya körüli teendőkből.

„Ha kell, felpattanok az ágyból éjszaka is, segítek neki, amit csak kell, de így is izgalmas az egész, hogy mindannyian benne vagyunk. Akarok is mindent csinálni, van, amit nem is engedek a páromnak” – mondta Edgar a Mokka stúdiójában.