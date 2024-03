Óriási a boldogság, apuka lett Szologjan Edgar: Fülig ér a szám minden egyes reggel, amikor felkelek

Élete egyik legizgalmasabb időszakára készül Szologjan Edgar, a Sztárban sztár leszek! legutóbbi évadának felfedezettje.

Szologjan Edgar még a Sztárban Sztár leszek! alatt árulta el, hogy apuka lesz (Fotó: TV2)

Szologjan Edgar a kislánya körüli teendőkből kiveszi a részét

Az énekes kislánya, Elina múlt héten született meg, szombaton pedig már otthonukban kezdték meg a közös életet hármasban. A szülői szerepről a büszke apuka fülig érő szájjal maga mesélt a Mokka műsorában.

„A mosolygás a tetőfokon van, a kialvással sincs nagy probléma, egyszer-kétszer kelünk föl éjszaka. Nagyon jól alszik, tündérbogár, minden nagyon jó” – kezdte a Sztárban Sztár leszek! felfedezettje. „Szombat óta vagyunk otthon, azóta próbáljuk maximálisan ellátni a feladatokat. Egyszer lekakiltak, megvolt már a tiszta barna póló, amúgy meg csodálatos vele” – árulta el az énekes, aki arról is szót ejtett, mennyire veszi ki a részét a kislánya körüli teendőkből.

Ha kell felpattanok az ágyból éjszaka is, segítek neki, amit csak kell, de így is izgalmas az egész, hogy mindannyian benne vagyunk.

„Akarok is mindent csinálni, van, amit nem is engedek a páromnak” – mondta, majd arra is kitért, miként élte meg, hogy ott lehetett gyermeke születésénél.

„Nagyon jó élmény volt, az utána 1-1,5 óra volt az aranyóra Elinával. Mondom őszintén, hogy ott, amikor kettesben voltunk, nagyon sokat bőgtem. Nem tudom leírni, milyen érzés, de csodálatos, és aki már átélte, úgy is tudja” – mesélte.

Párjával jó ideje készültek a szülői szerepre (Fotó: Szologjan Edgar/Instagram)

„Boldogok vagyunk”

Az énekes műsorvezetői érdeklődésre arra is kitért, egészségileg hogy van a mama és a baba.

„A párom a helyzethez képest nagyon jól van. Egyelőre fáradt, neki nehezebb a helyzete, mert szoptat is közben, gondolom az is kimerítő, viszont jól bírja. A baba pedig szintén jól van, keveset sír, sokat alszik, nagyon sokat eszik, és tökéletesen egészséges” – mondta boldogan.

Edgar és szerelme tudatosan készültek a kislányuk érkezésére. Lelki felkészítőre jártak, rengeteg könyvet olvastak, még több videót néztek, mindent elkövettek, hogy tisztában legyenek azzal, mit, hogyan kell majd csinálni. Mint mondja, nem is gondolta volna, hogy lélekben ennyire nehéz felkészülni egy gyermek érkezésére.

Azt vártam, hogy ha megszületik, azt fogom érezni, megváltozott a világ, mindent másképp fogok csinálni, de nincs ez.

„Minden ugyanolyan kerékforgásban megy, csak már ott van egy baba, egy-két órával kevesebbet alszunk. És már nem ketten, hanem hárman vagyunk. Pont tegnap este beszéltünk erről, hogy nagyon jó, de furcsa érzés. Boldogok vagyunk. Nehéz róla beszélni, mert nem könnyű összeszedni azokat az érzéseket, ami ilyenkor az emberben van. Fülig ér a szám minden egyes reggel, amikor felkelek” – osztotta meg érzéseit, majd azt is elárulta, könnyen döntöttek-e a névválasztás tekintetében.

„Maga az Elina teljesen véletlenül jött, a páromnak egy szaktársa mondta be lehetőségként. Előtte voltak más opciók, például több hónapig az Aline-ben gondolkodunk. Egyébként az Elina egy ógörög név, és azt jelenti, hogy fény. A Szologjan Elina tök jól kijön” – mosolygott.

Elmondta még, hogy semmiről nem szeretne lemaradni, ezért egy-két hétig otthon lesz a kis családjával, csak a babára és párjára fog koncentrálni. Utána fog szépen lassan visszatérni az eredeti kerékvágásba, és folytatja a munkát.