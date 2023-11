Születendő kisbabája motiválja győzelemre Szologhjan Edgart

A Sztárban sztár leszek! szívtiprója és barátnője pár hónappal ezelőtt óriási örömhírt jelentettek be a rajongóknak: kisbabát várnak, és a kicsi nemét is tudják már. Szologhjan Edgar a széria negyedik évadában áll hétről hétre vasárnap esténként színpadra, hogy elképesztő átalakulásaival szórakoztassa a nagyközönséget. A tehetséges énekes már az elődöntőbe is bejutott, a kilencedik adás egyik kisfilmjében pedig megemlítette: alig várja már, hogy édesapa legyen. Már nem kell sokat várni a picire, akiről azt is tudjuk már, hogy kislány lesz, és márciusban érkezik.

Szologhjan Edgar nem titkolt célja a győzelem (Fotó: Szabolcs László)

Tűkön ülve várja a lánya érkezését

A büszke édesapa az adás után a Sztárban sztár leszek! színpadán mesélt a Metropolnak a babavárás örömeiről. Edgar nem tagadta: apait-anyait beleadva küzd azért, hogy ő legyen az ország legnagyobb házibulijának győztese, céljában azonban nem csak az motiválja, hogy ő legyen Magyarország legtehetségesebb előadója. Győzelmével ugyanis anyagi biztonságot is szeretne teremteni lányának. Van is miért küzdeni, a széria ugyanis 20 millió forintot és egy 10 millió forintot érő autót kínál a verseny győztesének.

A születendő kisbaba motivál engem főként, ezért is szeretném leginkább megnyerni a műsort. Tűkön ülve várom, hogy mikor fog már végre megszületni, hogy beleszagolhassak egyet a lábába!

– árulta el a büszke édesapa a Metropolnak.

Edgar produkcióival lenyűgözte a mestereket és a nézőket is (Fotó: Szabolcs László)

Határozott elképzelése van az apaságról

A 23 éves Edgar örmény származású, de Magyarországon nőtt fel. Számára a zene egy burok, ami felemeli őt, részben ezért is jelentkezett a Sztárban sztár leszek!-be. Elárulta, nem szeretné megmondani gyermekének, hogy mi legyen belőle, ha felnő. Arról azonban határozott elképzelése van, hogy ő maga milyen szülő szeretne lenni.

Amikor megérkezik a pici, akkor megpróbáljuk a legjobbnál is legjobban felnevelni és mindent megadni neki. Lehet, egy kicsikét túlféltős leszek, de erre is próbálok most felkészülni

– árulta el a kilencedik adásban Freddie-vel is színpadra lépő énekes, aki az egyik korábbi adásban egy hatalmasat bakizott is a színpadon.