„A hír igaz” – fotóval jelentette be a magyar sztárséf és szereleme, hogy bővül a család

Fördős Zé neve nem ismeretlen a magyarok számára, hiszen már évek óta az egyik legnépszerűbb tévés szakácsok egyike, aki emellett még YouTube-on is igen népszerű.

Fotó: Gavriil Grigorov

A sztárszakács már jó ideje él boldog párkapcsolatban a nála 17 évvel fiatalabb szerelmével, Sárival, akivel most egy közös fotót is megosztottak. Ami duplán is nagy dolognak számít, ugyanis Zé csak ritkán oszt meg részleteket a magánéletéről, különösen, ha szerelméről van szó, emellett pedig még azt is bejelentették, hogy szintet lépett a kapcsolatuk.

Bővült Fördős Zé családja

Kiderült ugyanis, hogy bővült a páros családja, méghozzá egy imádnivaló kutyussal, akit egy menhelyről fogadtak örökbe. A különleges fotót az Eszkuláp Állatvédő Egyesület osztotta meg az újdonsült családról, a bejegyzésből pedig az is kiderült, hogy a „Konti” egyszer már gazdisodott, azonban hamar visszakerült a menhelyre, azzal az indokkal, hogy „ugatott”…

A bejegyzésre pedig Fördős Zé is reagált egy kommentben:

A hír igaz, Konti in da house! Egyáltalán nem tűnik amúgy rossz és ugatós kutyusnak, persze simán lehet, hogy csak megjátssza magát… Mindenesetre most már marad, akármilyen is!

– írta a sztárszakács.

Íme, a boldog család: