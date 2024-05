Ma nem látsz szívmelengetőbbet annál, ahogy Bruce Willis az unokájával játszik – Videó!

Mint ismert, Bruce Willist 2022 márciusában diagnosztizálták afáziával, ami egy olyan agyi rendellenesség, amely befolyásolja a beszédet és a szavak megértését. A médiában sokszor gátlástalanul találnak ki hazugságokat az akciósztár állapotáról, amit a családja nagyon rosszul visel.

Fotó: Hahn-Marechal-Nebinger/Northfoto

Bruce Willis persze ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt diagnózisa óta és családja is minden módon próbálja őt óvni. Most kivételesen maga a család, konkrétan Willis lánya, Rumer Willis posztolt egy videót, amiben szerepel apukája is – szúrta ki a life.hu.

Rumer Willis anyák napja alkalmából tette közzé a felvételt, amiben a terhességét, majd a kislánya első hónapjait mutatja be. A snittek között pedig felbukkan Bruce Willis is, aki az ölében az unokájával csillogó szemekkel tekint rá.

Fotó: Instagram

A 35 éves Rumer tavaly lett édesanya, amikor párjával, Derek Richard Thomasszal együtt üdvözölhették kislányukat, Louetta Isley-t. A baba április 18-án ünnepelte első születésnapját – írja a life.hu.