Katalin hercegné tökéletesen elsajátította azt a gyakorlatot, amelyre Meghan Markle sosem volt képes – Videó!

Évekkel ezelőtt hatalmas botrányt keltett, amikor Meghan Markle és férje, Harry herceg elhagyta a királyi családot, majd interjúkban, könyvben és dokumentumfilmben egyaránt komoly kritika jelenik meg részükről az uralkodói famíliáról. A filmjük egyik jelenetében Meghan azt kifogásolta, miért van szükség rá, hogy pukedlizzen a királynő előtt. Állítása szerint Amerikában ez nem bevett gyakorlat, ezért nem sikerült neki soha elsajátítania a tiszteletadás ezen gesztusát.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/afp

Most a DailyStar számolt be róla, hogy hosszú évek munkája során Katalin hercegné – akinek szintén a nulláról kellett megtanulnia a család szokásait – tökéletesen elsajátította a pukedlizést. Mindezt egy videómontázzsal is illusztrálták, amelyben összegyűjtötték Katalin hercegné azon pillanatait, ahogy egyre ügyesebben hajolt meg őfelsége előtt. Amikor elsőként próbálta meg, akkor még megbotlott , de ez nem szegte Vilmos herceg feleségének a kedvét, inkább kitartóan gyakorolt, hogy el tudja sajátítani a megfelelő mozdulatsort.

Ezzel szemben a lap arról ír, hogy Meghan több alkalommal is azt nyilatkozta, viccnek tart néhány olyan szokást, amelyet protokoll előír a család nőtagjai számára. Állítása szerint amikor először találkozott II. Erzsébet királynővel a windsori királyi páholyban, az számára olyan érzés volt, mintha egy középkori tematikájú amerikai étteremben ebédelt volna.