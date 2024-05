Házasság első látásra: Petra újabb döbbenetes változásra szánta el magát

A Házasság első látásra című reality-ből megismert Dávid Petra gyakran oszt meg tartalmakat rajongóival és mindig őszintén kommunikál arról, hogy éppen mi történik vele. A személyi edző lapunknak nyilatkozott arról, milyen drasztikus lépésre szánta el magát.

Ekkora változás még soha nem volt

Petra sosem csinált titkot belőle, hogy korábban egészségtelen életet élt és jelentős súlytöbblettel rendelkezett, saját példáján szeretné megmutatni ugyanis, hogy ha neki is, másnak is sikerülhet változtatni az életén. Úgy tűnik azonban, hogy sok év után még mindig óriási lendülettel és lelkesedéssel veti bele magát olyasmibe, amit korábban még nem próbált. Így történt az is, hogy hosszú, derékig érő fekete haját visszavágatta a válláig, ráadásul világos színűre festette.

Még soha nem ment át ekkora átalakuláson a hajam, körülbelül 7 óráig csinálták. A saját hajam természetes fekete színű, így kíváncsi voltam, hogy milyen lenne egy visszafogottabb megjelenés. Sokszor hallottam már, hogy a sötétebb hajúak keményebb habitusúak, a világos haj pedig sokat lágyít és kiemeli az arcom vonásait.

Nem csak a haját újította meg

Petra elmesélte, hogy nyitott egy új kapcsolatra, ezért a haján kívül a körmeit is megváltoztatja: hosszú évek után hosszúból rövidre vált, illetve újra ellátogat majd a kedvenc bőrgyógyászához is.

Nem hiszek benne, hogy ettől változnék meg, hiszen kedves jellem vagyok így is, de kíváncsi voltam, milyen az, amikor még naturálisabb, még szelídebb külsőre váltok. Ez most nagyon új, még meg kell szoknom.

