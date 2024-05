"Meg fogsz halni nemsoká" - Életveszélyesen megfenyegették a Házasság első látásra sztárját

A féltékeny nők bizony mindenre képesek, és ezt már a Házasság első látásra egyik közkedvelt szereplője, Dávid Petra is jól tudja. A népszerű párkapcsolati reality személyi edzőként dolgozó sztárja ugyanis életveszélyes fenyegetéseket kapott egy nőtársától, akit teljesen a hatalmába kerített az a bizonyos zöld szemű szörny.

Házasság első látásra: Megfenyegették Petrát (Fotó: TV2)

Petra a Metropolnak mesélte el, mi történt pontosan azon az éjszakán, amikor megismerkedett későbbi zaklatójával!

„Hivatalos voltam egy születésnapi összejövetelre, amin örömmel vettem részt, habár annyira azért nem ismertem a társaságot, igazán csak a szülinapost. Ezen a bulin vett részt egy pár is, amiből a fiút ismertem, de csak kétszer találkoztunk. Elkezdtünk beszélgetni és mivel mindketten imádjuk a kutyákat, valahogy ők kerültek szóba. Én lelkesen meséltem a társaságnak, hogy az én kutyám, Manócska vemhes, és hamarosan érkeznek a kölykök. Közben már láttam, hogy az említett hölgy egyre feszültebb, idegesebb. Ezután jött a koccintás, én csak egy pohár kólát kértem, mivel a diéta miatt nem éltem alkohollal. Nos, a szóban forgó nő akkor már koccintani sem volt hajlandó velem, inkább közölte, hogy ha kikezdek a pasijával, akkor engem is megöl és a párjával is végez”

- kezdte a Metropolnak Petra, aki teljesen ledöbbent a hallottaktól, de igyekezett kellő higgadtsággal kezelni a helyzetet, és abban bízott, hogy a házibulit követően soha többé nem hall a kissé furcsán viselkedő nőszemélyről. Sajnos nem így lett.

Házasság első látásra: Petrát írásban is megfenyegették

A buli másnapján ugyanis Petrát a létező összes közösségi oldalon bekövette, vagy éppen ismerősnek jelölte a hölgy, hajnalban pedig egy üzenetet is küldött neki, amiben közölte vele, hogy hamarosan meg fog halni, ha ezt így folytatja.

„Meg fogsz halni nemsoká” -állt a durva üzenetben.

Petra válasz nélkül letiltotta a zaklatóját, aki ezt követően a TikTokon próbálkozott.

„Figyelj, ha bevallod mi történt, nem öllek meg. Tudnom kell, kik ezek az emberek” -írta a hölgy.

Ezt már nem hagyta szó nélkül a Házasság első látásra sztárja!

„Azt írtam neki vissza, hogy ha nem áll le, akkor feljelentést teszek a rendőrségen, mire ő azt válaszolta, hogy ő csak az igazságra kíváncsi. Közöltem vele, hogy mi a valóság, majd ismét letiltottam”

- mesélte Petra megkeresésünkre.

Szerencsére a nő végül leállt a zaklatással, így Petra azóta jóval nyugodtabban éli a mindennapjait. Szingliként, hiszen a Házasság első látásra című műsorban megismert férjével, Andrissal végül egy viharos kapcsolat után a válás mellett döntöttek.