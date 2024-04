Házasság első látásra: Andris túlment egy határon

Kínos pillanatoknak lehettek tanúi a nézők, ami a Házasság első látásra szerdai adását illeti. Dávid Petra és Kabai András kapcsolata ugyanis nem csak intrikával teli, de komoly problémákat is felvet.

Kínos pillanatok a szakértők előtt Fotó: TV2

Nem sokkal a frigy megkötése után a férj később bevallotta, felesége nem igazán a zsánere. Ilyen előfordul, de az, hogy nyíltan próbálkozzon másoknál, már egészen más tészta.

Mint megírtuk, Andris elkérte Hilda számát, aki meg is adta, de megbánta ezt, ráadásul Lacinak is beszámolt az esetről. Ezzel meg részükről meg is oldódott a kérdés.

Azonban, amikor ezt társaságban vitatták meg, Enikő feltett Andrisnak egy fontos kérdést, és még fontosabb választ kapott rá.

– Ha itt választhatnál, ki közelíti meg a te ideálodat? – Külsőre te.

Ettől leestek az állak, de igazán csak a folytatásban durvult el a helyzet. A párok ugyanis összegyűltek egy közös kis beszélgetésre, Andris pedig elárulta a telefonszám-elkérős ügy és a fenti párbeszéd alapját is:

„Nem azt kaptam, amit én keresek, így nyilván nyitott szemmel járok a világban.”

Andris kifejtette a véleményét a Házasság első látásra résztvevőinek Fotó: TV2

A Házasság első látásra alakulása A többi pár esetében kedvező alakulást tapasztalhatunk. Enci és Peti stagnálnak, de a fiú védelmezi is feleségét és a kapcsolatukat, amikor úgy alakul.

stagnálnak, de a fiú védelmezi is feleségét és a kapcsolatukat, amikor úgy alakul. Nelli és János kapcsolata kifejezetten javult, amióta a férfi változtatott a hozzáállásán.

kapcsolata kifejezetten javult, amióta a férfi változtatott a hozzáállásán. Hilda és Laci még mindig jól működik együtt, és Petráék balhéja még közelebb is hozta őket egymáshoz.

Durva mondatok a Házasság első látásra szakértői előtt

A többi pár és a szakértők jelenlétében hangzottak el az igazán durva mondatok. Amikor Andris belekezdett, rögtön arra tért rá, hogy

„Peti mellett én vagyok a másik srác, aki Encinek bejön. Ha ő ülne itt, akkor egy másabb, jobb fej oldalamat tudtam volna mutatni.”

Ettől rögtön felszaladt néhány szemöldök, csak Petra maradt nyugodt, ám később azért kommentálta hitvese szavait.

Andris viselkedése a megszokott volt, és kellemetlen.

Nagy nehezen azért rákanyarodtak arra is, hogy a fiú miért keresi más nők társaságát a műsoron belül, ahol Tóth Melinda pszichológus a „virágról virágra szállsz” kifejezést használta, amire Peti csapott le, az Encire vonatkozó „vallomás” miatt Andrishoz intézve a szavait:

Csak nehogy rossz virágra szálljál!

A Hilda-ügy esetében a DJ úgy gondolta, nem kell elsietni felesége tájékoztatását, legalábbis a kamerába ezt mondta, amikor a többiek nem voltak jelen.

„Mindenre figyelnem kell, hogy ő ne értse félre, ne sértődjön ezen be. Én úgy éreztem, egy hét múlva is ugyanolyan őszintén el fogom tudni mondani, és akkor is ugyanolyan értéke van, mintha abban a pillanatban mondanám el.”

Andris úgy érzi, mindenre figyelnie kell Fotó: TV2

Társaságban ezt már úgy fogalmazta meg, hogy szerinte még nem tartott ott a kapcsolatuk, elfelejtette azonban, hogy voltak olyan dolgok, amiket igenis kimondott, ezeket Petra elevenítette fel.

Hogyha te képes voltál a szemembe azt mondani, hogy taszítalak és próbálod bennem emberileg megtalálni a jót, csak nehéz, akkor ne mondjuk már azt, hogy udvariaskodsz velem annyira, hogy a másik dolgot, ami sokkal kevésbé bántó, ne tudd a szemembe mondani!

– replikázott a lány.

Férje a mondat első felére utalva csak annyit tett hozzá, hogy nem emberként, hanem nőként taszítja a felesége.

Ezek után az sem csitította az indulatokat, amikor kifejtette, hogy olyan, mintha Petra egy másik nyelven beszélne, hogy csak a lakótársának tekinti a lányt, és szuper lenne, ha el tudna tűnni a közös otthonukból, amikor már elég belőle. Erre kitaláltak egy jelszót is, hogy jelezhesse az igényét:

„Legyen a jelszó a papagáj, mert otthon van” – mutatott Petrára.

A verbális bántalmazás A szóbeli erőszaknak számos jele van, ezek közé tartozik a kiabálás; az önértékelés csorbítása a képességek lealacsonyításával; a viccnek álcázott sértések és a hibáztatás is. A bántalmazott sokszor nem is tud reagálni az adott helyzetben, így nem is védekezik.

Az eseményeket Bogi összegezte igen tömören, enyhe formában megfogalmazva egyébként a közösségi média felületein olvasható kommenteket: