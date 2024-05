Fényes nappal, a nyílt utcán támadtak rá a Nagyfiúk sztárjára

Steve Buscemi a Nagyfiúkban, a Fargoban az Armageddonban, és még felsorolni is lehetetlen lenne, hogy hány filmben játszott maradandót. Most azonban a New York-i születésű sztár a város utcáit rótta, amikor egy középkorú férfi váratlanul megtámadta őt, és úgy hátralökte, hogy a színész vérezni kezdett. Mindez fényes nappal történt a Kips-öbölben. A szemtanúk szerint Busceminek még menekülnie is kellett, ugyanis a támadója nem akarta abbahagyni a bántalmazást. Megrázó részletek következnek.

Steve Buscemit kórházba kellett szállítani/Fotó: AFP

A Metro magazin számolt be a sztár bántalmazásáról, mint írták, a színésznek megsérült a bal szeme és feldagadt az arca a támadás után. A támadója még mindig szökésben van, bár a köztéri kameráknak hála a rendőrség már ismeri az arcát az elkövetőnek.

A lap arról is írt, hogy Buscemit kórházba kellett szállítani az eset után, menedzsere így nyilatkozott az állapotáról:

Jól van, és értékeli mindenki jókívánságait, bár mindenki számára hihetetlenül szomorú, hogy egy ilyen dolog megtörténhet azzal, aki New York utcáin sétál.

Az eset azért is megrázó, mert nem volt semmilyen előzménye, Buscemi nem ismerte és nem is provokálta a támadóját. Az eset egyik szemtanúja így látta az incidenst:

Láttam, hogy egy nő ismerősével sétál, majd az ablak sarkából egyszer csak azt láttam, hogy megbotlik és hátraesik. Ezután felállt, és elrohant az ellenkező irányba, nem láttam sajnos az arcát annak, aki megütötte

– zárta sorait a környéken élő szemtanú. A lap arról írt, hogy a támadó még szökésben van, azonban a rendőrség nagy erőkkel keresi, és ebben segítségükre vannak a köztéri kamerák felvételei.