Az Exatlon Hungary népszerű kihívója megmutatta nagyra nőtt pocakját

Kőnig Anna élete hamarosan újabb fontos szakaszába érkezik: édesanya lesz. Az Exatlon Hungary kihívója amióta Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, hogy várandós, rajongói és követői pedig figyelemmel kísérhetik, ahogy folyamatosan növekszik a pocakja.

Az Exatlon Hungary szerény kihívója hamarosan édesanya lesz (Fotó: TV2)

Az Exatlon Hungary sztárja aktív kismama

A szerény természetéről megismert exatlonos is azon kismamákhoz tartozik, akik nem hagyják el magukat, még mindig aktívan tevékenykedik. Nem csak a munkáját látja el, sportol – annyit, amennyit a babavárás megenged –, hanem a férjével közösen szépítgeti a közös otthont is. Gyakran enged bepillantást élete ezen részébe is, és gyakran videón mutatja meg hétköznapjai egy-egy fontos momentumát.

Nemrég arról számolt be, hogy nagyon nehezen viseli a várandósságot, szinte a kezdetektől kínozzák a rosszullétek. Bár Kőnig Anna nem árulta el, hogy pontosan mikor érkezik első gyermeke, a pocakját nézve már nem sok hét lehet hátra, hogy megszülessen a pár kisbabája. Anna most egy egész fotósorozatot osztott meg az Instagram-oldalán, megmutatva, hogyan telnek a mindennapjai. Ha egy szóval kellene jellemezni az életét, talán a mozgalmas kifejezés lenne a leghelyénvalóbb.

Kőnig Anna áprilisban tudatta, hogy hamarosan édesanya lesz (Fotó: TV2)

Áprilisban jelentette be várandósságát

A népszerű exatlonost egyébként tavaly márciusban jegyezte el szerelme. Az örömteli eseményt az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, amikor egyik posztjában megmutatta a csodálatos gyűrűt, amit a lánykéréskor húzott ujjára a párja. Tavaly októberben szintén a követőivel osztotta meg néhány fotó kíséretében, hogy vőlegényével hivatalosan is összekötötték az életüket. Nem kellett sokat várni a következő hatalmas bejelentésre sem, ugyanis áprilisban egy kismamafotóval mutatta meg hatalmas pocakját, leleplezve, hogy babát vár.