Eddig titkolták: Komoly baleset történt Azahriah koncertjén – Videó

Nincs is olyan ember az országban, aki ne hallott volna Azahriah három napig tartó koncertsorozatáról a Puskás Arénában, ahol gyakorlatilag egy gyufaszálat sem lehetett leejteni. A 22 éves énekes menedzsere, Tóth Gergő a Facebookon úgy fogalmazott, hogy minden úgy sikerült mindhárom koncerten, ahogy az a nagy könyvben meg van írva.

„Megcsináltuk, b*szd meg” – írta a Facebookon.

Egy TikTok-videóból azonban kiderült, hogy annyira mégsem ment minden rendben a nagyszabású show alatt! Azahriah egyik háttértáncosáról került ki egy takarásból készült videó, ami az egyik dal legelején készült. Szegény srác a koreográfia első pár másodpercében csúnya balesetet szenvedett, kiment a bokája.

Az esetről egy sokkoló videó is készült, íme:

A táncos csodák csodájára folytatni tudta a produkciót, a kommentelők pedig nem győztek álmélkodni a lélekjelenlétén.

„Ha velem történt volna ez, én a földön ültem volna, és néztem volna ki a fejemből.”

„Ezt hívják profinak. Remélem, semmi komoly baja nem lett!”

„Nagyon szép mentés, mesterem.”

„Ú, ez nekem fájt. Le a kalappal, hogy úgy folytatta, mintha mi sem történt volna!”

„Én így törtem el a sarokcsontom, három csavar van benne. Remélem, ő nem így járt!”

„Szegénykémnek biztos, hogy fájhatott, mégis táncolt tovább. Kis drága, ügyes fiú.”

Ilyen hozzászólások árasztották el a durva videót, amit sokak szerint végignézni is fájdalmas.

