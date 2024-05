Sztárparádé volt Azahriah első Puskás Aréna-koncertjén, ritkán látni ennyi hírességet egy helyen - fotók

Tápai Szabina a közösségi oldalán próbált túladni egy fölösleges jegyen, majd Hódi Pamela is jelezte, hogy vannak szabad belépői, később pedig Pumped Gabo jelentkezett több eladósorba került jeggyel az Instagramon. Azonban így is voltak többen a magyar sztárvilágból, akik ott voltak Azahriah első Puskás Aréna-koncertjén pénteken este. Majka felesége, Majoros Hajni például több képet is megosztott a történetében.

Sebestyén Balázs műsorvezetőnek is a felesége, Sebestyén Viktória volt az, aki felvételekkel jelentkezett Azahriah koncertjéről.

Till Attila műsorvezető és Csonka András színész-énekes pedig együtt érkezett a Puskás Arénába péntek este, ahol többen is fotózkodtak velük.

Nem szokatlan, hogy a Puskás Arénában tűnik fel Szoboszlai Dominik, a magyar nemzeti tizenegy csapatkapitánya azonban most teljesen más szerepben volt látható. Csakúgy mint válogatottbeli társai, Varga Barnabás és Kalmár Zsolt.