Kiszivárgott egy felvétel: ilyen volt Azahriah első Puskás Aréna-koncertje - videó

Bár sokan árulták még az utolsó napokban is a már megvásárolt jegyeiket Azahariah Puskás Aréna-koncertjére, az első napon, május 24-én pénteken így is rengetegen voltak. A 20 órakor kezdődő előadás előtt a stadion környékén már hamar lezárták a Dózsa György utat és az Ifjúság útját, korábban a BKK ezért is javasolta közleményében a tömegközlekedés használatát.

A közösségi oldalakat már az esti órákban ellepték Puskás Arénában készített felvételek, fotók és videók. Az egyik néző például a YouTube-csatornáján mutatta meg, milyen hangulat uralkodott a koncerten: