Voith Ági Bodrogihoz fűződő kapcsolatáról beszélt: „Nem tudnám elképzelni nélküle az életemet”

Voith Ági és Bodrogi Gyula papíron még házasok. Több mint negyven éve azonban véget ért a szerelem, ám fiuk és unokájuk egy életre összeköti őket.

Voith Ági és Bodrogi Gyula szoros kapcsolatban állnak egymással (Fotó: Csapó Balázs)

Voith Ági: „Nagyon szeretem Gyuszit”

A köztük lévő különleges kapcsolattal rácáfolnak arra, hogy egy szakítás nem lehet jó kapcsolatban maradni… Ugyanis ők ketten máig tisztelik egymást.

„Én nagyon szeretem Gyuszit, ő egy áldott jó ember. Mindjárt kilencvenéves, és milyen fürge, igaz?"

Ami a szerelmet illeti, az elmúlt, de a szeretetünk egymás és a családunk irányába természetes.

„A párom, Döme Zsolt is remek barátságot ápol vele. Nagyon fontos ember ő számomra, Gyuszi a legjobb barátom. Nem tudnám elképzelni nélküle az életemet. Rengeteg kitörölhetetlen közös emlékünk van, s mi nem dobtuk el őket, ahogy azt általában szokták váláskor. Az is egy nagyon jó sztori, amikor férjhez mentem hozzá. Már a hatodik hónapban jártam, s egy barna ruhát viseltem az esküvőn. Akkoriban még nem volt divat a hatalmas, fehér menyasszonyi ruha, meg az embereknek nem is nagyon volt pénzük rá. Én különben nem is akartam a házasságot, de azt igen, hogy a születendő gyermekünk normális, Isten színe előtt szentesített családba érkezzen” – mesélte az érdemes és kiváló művész.

Unokájukra, Enikőre mindketten nagyon büszkék (Fotó: Csapó Balázs)

Betöltötte a nyolcvanadik életévét

Szinte hihetetlen, de Voith Ági betöltötte a nyolcvanadik életévét. A Jászai Mari-díjas színésznőt nem igazán foglalkoztatja a saját születésnapja vagy az évek múlása, ám azért egy fiatalítókúrán szívesen részt venne.

„Egyszerűen nem akarom elhinni. Ilyen nincs, lehetetlen! A Voith nem lehet ennyi!” – mondta a sorry! magazinnak adott interjúban. „Az a fura az egészben, hogy fejben és lélekben megmaradtam harmincnak. De az is lehet, hogy még csak harmincnak sem! Igazságtalan dolog, hogy az ember fizikuma elkopik a lelke mellől."

Az idő múlását már megszoktam, egyáltalán nem zavar.

„Próbálom benne a jót meglátni, például hogy ennyi idősen mennyivel bölcsebb és tapasztaltabb vagyok, mint fiatalabb koromban voltam. De ha ezzel a tapasztalattal fiatal lehetnék – na attól azért nem zárkóznék el. Nemrég futottam bele egy cikkbe, ami arról szólt, hogy feltalálták a fiatalító kezelést. A pasi száz napot töltött valamiféle mesterséges, víz alatti környezetben, ahol állítólag tíz évet fiatalodott. Biztosan csak valami kacsáról van szó, marhaság, de ilyenkor azért elspekulál az ember, hogy milyen jó lenne, ha működne. Odáig kellene eljutni, hogy az ember egyáltalán ne öregedjen, aztán mikor el kell menni, egyszer csak zutty” – ecsetelte a színésznő.