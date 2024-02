Bodrogi Gyula unokája, Enikő: Minden vágyam, hogy továbbvigyem a nagyszüleim munkásságát

Nem is kérdés, hogy Bodrogi Enikő tehetségét a nagyszüleitől örökölte. Bodrogi Gyula és Voith Ági unokája énekesnőnek készül, a színpadon képzeli el magát. Most nem csak terveibe, egy kicsit a magánéletébe is betekintést engedett.