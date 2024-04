Kiszivárgott Tom Cruise szerződéseinek titkos záradéka

Vitathatatlanul az egyik legnagyobb filmsztár a világon Tom Cruise, filmjei szinte kivétel nélkül komoly pénzeket hoznak a stúdiók számára, persze ő maga sem keres rosszul, becslések szerint évente 50 millió dollárt kaszál.

Sok mindent megmagyaráz, ami most kiszivárgott Tom Cruise-ról (Fotó: Jung Yeon-Je / AFP)

Mint arról a Metropol hírt adott, a közelmúltban a Warner stúdióval történelmi jelentőségű megállapodást írt alá, amelyet új „stratégiai partnerségnek” tekintenek közöttük. Ez reményt ad A holnap határa rajongóinak is, hogy végre folytatást kaphat a népszerű sci-fi. Ám van egy kulcsfontosságú elem, amely nem része a szerződésének, pedig állítólag már régóta szerepelt a Cruise-nak kínált ajánlatokban. A kasszasiker filmekhez kapcsolódóan ugyanis általában különféle árucikkeket forgalmaznak a Matchboxoktól kezdve a Lego-minifigurákig. De talán észrevetted, hogy soha nem kínáltak a Top Gunból ismert Maverick vagy a Mission: Impossible főhőse, Ethan Hunt aprócska hasonmásait. Ez állítólag azért van, mert Cruise-nak van egy záradéka, amely megtiltja, hogy bárki felhasználja a képmását árucikként. 2006-ban például a filmsztár határozottan visszautasította, hogy az arcát a Mission: Impossible és a War of the Worlds (Világok harca) PlayStation-játékokban felhasználják. És bár léteznek nem hivatalos árucikkek, amelyeken szerepel Tom Cruise portréja, de ezek egyikét sem engedélyezte sem a színész, sem a produkciós cég.

Miután a Top Gun: Maverick elsöprő sikerének hatására az év elején megerősítették, hogy újabb film készül a sorozathoz, ez a titkos záradék valószínűleg érvényes lesz a Top Gun 3.-ra is. A következő részhez várhatóan Jerry Bruckheimer és David Ellison producer is visszatér, és úgy tudni, hogy Joe Kosinski is visszaül a rendezői székbe. A franchise folytatása a hírek szerint 2025 őszén kerül majd a mozikba – írja az Unilad.