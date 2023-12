A magyar nézők szerint 2023-ban ez volt a 10 legjobb film a mozikban - Videó

A Magyar Filmadatbázis az év végéhez közeledve összegyűjtötte, melyik 10 filmet tartották a legjobbnak a magyarok 2023-ban. A lista közel 10 ezer voks alapján állt össze az egyes filmekre leadott szavazatszámok és az adott film értékelése alapján.

Fotó: InterCom

Az első helyen a Pókember - A pókverzumon át című animáció végzett 81 százalékkal, melyben a legendás Marvel hős visszatér, de átkerül a multiverzumba, ahol egy csomó pókember van, akiknek az a dolguk, hogy a különböző világaikat védjék.

A második legjobbnak tartott film 79%-os értékeléssel a Mission: Impossible - Leszámolás - Első Rész, melyben a főszereplőt alakító Tom Cruise az eddigi legveszélyesebb küldetésébe vág bele: meg kell találnia egy félelmetes, az egész emberiséget fenyegető új fegyvert.

Dobogós lett még 77%-os értékeléssel Christopher Nolan itthon több mint egymilliárd forint bevételt hozó Oppenheimere. A film azt a fizikust mutatja be, aki a Manhattan Terv vezetőjeként az első atomfegyver létrehozásáért felelős.

A toplista további legjobbjai a következők:

4. A galaxis őrzői: 3. rész

5. Air – Harc a legendáért

6. Super Mario Bros.: A film

7. Megfojtott virágok

8. Wonka

9. Dungeons and Dragons: Betyárbecsület

10. Elemi

Óriási meglepetés, hogy az év legsikeresebb filmje, a Barbie nem szerepel a listán. Érdekes viszont, hogy a tízből három film is animációs. Több nem hollywoodi alkotás - például az Egy zuhanás anatómiája - is rendkívül magas értékelést kapott a magyar nézőktől, de a voksok alacsonyabb száma miatt nem került be a legjobb 10 közé.