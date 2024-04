Ötven éve hunyt el Szécsi Pál: íme négy rejtély, amely a halálát övezi a mai napig

Hogy mi vezetett Szécsi Pál öngyilkosságához, arról mind a mai napig rendre különböző teóriák látnak napvilágot. A rajongók nem tudtak beletörődni kedvencük elvesztésébe, sírját a farkasréti temetőben a mai napig friss virágok borítják. De milyen okok állhattak a halálának hátterében?

Szécsi Pál halála máig rejtély (Fotó: Szalay Zoltán / Fortepan)

1. Szülei hiánya feldolgozhatatlan maradt Szécsi Pál számára

Szécsi Pál édesapja a második világháború utolsó hónapjaiban halt meg, özvegyen maradt édesanyja pedig az Egyesült Államokba disszidált, a kis Pál ekkoriban még csak egyéves volt. Az árván maradt fiú először nevelőszülőkhöz, majd állami gondozásba került, egészen tizenhat éves koráig. Szomorú gyerekkora túlérzékennyé tette őt, többször is megkísérelte az öngyilkosságot. Egykori pályatársa, Poór Péter egy interjújában azonban cáfolta, hogy Pali az édesanyja miatt lett volna öngyilkos.

Voltak olyan rokonai, akik, nem tudom pontosan, miként, de kijutottak Amerikába, és híreket hoztak Kláráról. Az anya érdeklődött a gyerekei sorsáról. Pali is kutatta őt, szeretett volna tudni róla, az életéről. A fiú és az anya erőfeszítése végül sikerrel járt. Pali egyszer Németországban tartózkodott, ahol telefonon tudtak egymással beszélni. Rettenetesen örült, hogy annyi év után újra hallhatta az anyja hangját. A levéllel ellentétben én úgy tudom, hogy az édesanyja nagyon nyitott volt arra, hogy újra találkozzanak, de nem sokkal később Pali meghalt

– mondta el a Borsnak Poór Péter.

2. Szerelme elvesztése örök űrt hagyott maga után

Domján Edittel egy rádióműsorban találkozott 1972-ben, kettejük között azonnal szerelem lett, a művésznő azonban öngyilkos lett, amit Szécsi Pál soha nem tudott feldolgozni, ez is hozzájárulhatott saját végzetes döntéséhez.

3. Nem vetette meg az italt

Poór Péter egy korábbi nyilatkozatában elmondta, Pali nem ivott sokszor, de akkor többet a kelleténél. Az alkohol pedig öngyilkossági gondolatokat ébresztett benne, fél évben egyszer berúgott és akkor távozni akart az élők sorából. Poór Péter szerint egyszerűen ilyen rossz hatással volt rá az ital.

4. Eltitkolt házasság és megszakított terhesség

Dévényi Tibor olyan titkokat is felfedett egyszer az énekesről, amelyet sokan nem tudtak. Szerinte Pali elvette feleségül Domján Editet, amely frigynek Dévényi Tibor tanúja is volt. Akkoriban még Domján Edit terhességéről és abortuszáról is szóltak pletykák, ami, ha igaz, megviselhette Szécsi Pált.