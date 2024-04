Megszólalt az Omega-botránnyal kapcsolatban Benkő László fia

A feszültség úgy lobbant fel újra, hogy a nyáron hazánkban koncertezik újra a Scorpions, aminek az előzenekara lesz az Omega Testamentum, így is szerepel a plakáton. Mint ismert jó pár évvel ezelőtt ez fordítva volt, a Scorpions volt apuék előzenekara. De a plakáton úgy is van írva, Omega Testamentum, jelezvén, hogy ez nem az eredeti banda… Debreczeni Ciki az új együttesben fiatal, tehetséges, nagyon zseni zenészekkel új, fiatalosabb hangzásban játssza a legendás dalokat. Az énekes meg sem próbálja utánozni Meckyt, mert ebben is igaza van Elefántnak, hogy ő egy kuriózum volt! Cikinek sem volt könnyű, de ő ebben a formában szeretné ápolni az Omega hagyatékát. És szerintem édesapám, aki mindig is életigenlő volt, ő ezt látva odafent helyeslően bólogat!