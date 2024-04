Szomorú vallomást tett az Omega sztárja: „Ha ezt látná Mecky és Benkő Laci, forogna a sírjában”

Miután elhunyt Benkő László, majd egy évvel később Kóbor János is, az Omega még élő tagjai 2022. októberében egy háromnapos fesztivállal ünnepelték, és zárták le az együttes 60 éven átívelő történetét. Így vettek búcsút a közönségtől, bejelentve, hogy ez az utolsó koncertjük. De később a zenekar dobosa, Debreczeni Ferenc Ciki megalapította az Omega Testamentum együttest. A zenész azt mondta, valakinek életben kell tartania Kóborék életművét. Ezzel szemben Molnár György Elefánt úgy gondolja, az Omega is meghalt a két legenda halálával.

Molnár György Elefánt szerint Benkő Laci és Kóbor halálával az Omega is megszűnt létezni. (Fotó: Facebook/Omega)

Molnár György Elefánt: Mecky maga volt az Omega!

Derült égből villámcsapásként érte az Omega együttes rajongóit a hír, miszerint a legendás zenekar két tagja, a dobos, Debreczeni Ferenc és a gitáros, Molnár György Elefánt között elsimíthatatlan ellentétek keletkeztek. Sőt, több helyen is arról lehetett olvasni, hogy a két régi jó barát mára már meggyűlölte egymást, miután Ciki megalapította az Omega Testamentumot.

„Gyűlöletről szó sincs, de barátok sem vagyunk, az igaz” – mondta lapunknak Molnár György Elefánt, majd folytatta: „Omega már nincs!”

Meghalt Mecky, Benkő Laci, én ezt a veszteséget még mindig nem dolgoztam fel! Forognak a sírjukban attól, amit a Debreczeni művel, de én nem tudok, és már nem is akarok beleszólni! Olyan gyorsan vesztettük el őket, és onnantól semmifajta Omegát nem szabad erőltetni. Mert hiányoznak, nem kicsit, és nem csak nekem, a közönségnek is. Senki nem fogad el igazán más énekest, Mecky maga volt az Omega.

„Annyira unicum, egyedi karakter volt, és olyan hangja volt, ami utánozhatatlan. Pedig milyen sokan bántották, hogy nem tud énekelni, pedig dehogynem, az egyik legjobb volt! Persze nekem is hiányzott a zene, a koncertezés, ezért léptem be a Mobilmániába, a Vikidál Gyulát régóta nagyon szeretem, és a többi zenész is nagyon magasan képzett. Mert még 60 év után is jólesik pengetni a gitárhúrokat!”