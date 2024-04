Elképesztő, kivel állt össze az elvonó után Molnár Gusztáv

Új fejezet kezdődött Molnár Gusztáv életében, miután tavaly augusztusban elhagyta azt a komlói rehabilitációs intézetet, ahol 265 napot töltött, hogy megküzdjön súlyos alkoholfüggőségével és új alapokra helyezze az életét.

Molnár Gusztáv új bemutatóra készül – Fotó: Szabolcs László

A 37 éves színész azóta bemutatta felkavaró önálló estjét, ami a Levél anyámhoz címet viseli, március 14-én pedig Kassán volt premierje, ott kapott ugyanis szerepet az Ember tragédiája című klasszikusban. Gusztáv körülbelül két hónapot élt Kassán, és csak a premiert követően költözött vissza Budapestre, ahol most újabb kihívás várja.

Nem más kérte fel ugyanis egy főszerepre, mint Koltai Róbert, akivel ezt megelőzően egy napi sorozatban dolgozott együtt.

A Másfél óra – Társasjáték a végzetről című darab egy egészen érdekes és megrázó témát boncolgat. Történetesen azt, hogy miképp hullhat szét egy emberi élet pusztán 90 perc alatt.

„90 perc.

Ennyi idő kell ahhoz, hogy kiforduljon sarkaiból a világ.

Vagy ahhoz, hogy a helyére kerüljön egy kidöccent fogaskerék.

Nézőpont kérdése.

És ahhoz is, hogy hősünk, a férfi elérje az úti célját. Autóval. És közben telefonáljon...

A feleségével, akit megcsalt.

A gyerekével, aki hazavárja, mert kezdődik a meccs.

A főnökével, aki éppen most rúgta ki.

A beosztottjával, aki e pillanatban veszi át a helyét

És a nővel, aki épp gyereket szül neki.

És ő csak megy megállíthatatlanul a végzete felé. Miért? Hiszen visszafordulhatna, még visszacsinálhatna mindent és akkor talán nem lenne semmi baj… De meg lehet-e állni?”

– áll a leírásban, Molnár Gusztáv pedig a Metropolnak elárulta, mennyire tud azonosulni az általa alakított figurával.

Molnár Gusztáv: Én is elvesztettem mindent

A színész nem tagadta, már az olvasópróbán elsírta magát, eszébe jutott ugyanis, hogy neki is rekordsebességgel omlott össze az élete, és mindent a nulláról kellett újrakezdenie.

„Komló előtt úgy voltam vele, hogy ismerem a fájdalom és szenvedés száz arcát, azóta viszont azt érzem, hogy ezer arcát is ismerem ezeknek az érzelmeknek. Amikor a darab főhőse a fiával beszél telefonon, nagyon elérzékenyültem. Én is elvesztettem mindent. El is sírtam magam az olvasópróbán, hiszen nekem is volt egy olyan időszak az életemben, hogy egy évig nem láttam a fiam. Most leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy érett színész lettem-e mindattól, amit átéltem. Szerintem ez április 18-án, a premieren ki fog derülni”

– árulta el a Metropolnak Molnár Gusztáv.