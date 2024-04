„Majd én megmutatom nektek!” – üzente a nyolcadikos Jákob Zolika

Sajátos időutazáson vett részt Jákob Zoltán, aki 55 évesen úgy döntött, felkeresi az egykori általános iskoláját. Előkerült az egykori tablókép, melynek hátuljára annak idején egy fontos mondatot írt fel Jákob Zolika. A tűzpiros Ferrarival kocsikázó milliárdos üzent egykori önmagának, s elérzékenyült egykori iskolája jelenlegi tanulói láttán...

Visszatért egykori általános iskolájába Jákob Zoli – sajátos érzelmi utazás volt ez számára

„Visszajöttem az általános iskolámba, ahol nyolcadikban azt mondták nekem a tanárok, hogy hiába vagyok elég okos, nem biztos, hogy sokra fogom vinni, mert kis faluból vagyok, nem vagyok annyira szorgalmas, mint mások. Ezért a nyolcadikos tablómra, a nyolcadik osztályban ráírtam azt, hogy »Majd én megmutatom nektek!«. Mivel azt gondolom, hogy sikeres emberré váltam, és itt a háttérben a sikolyok is jelzik, hogy szeretnek az emberek, sikeres lettem, megmutattam! Úgyhogy üzenem a nyolcadik c. osztályos Zolinak, hogy »Sikerült, Zolikám!«”

– mondta Instagram-oldalára kitett friss videójában a milliárdos, akit a suli tanulói a kapu elé állva hatalmas üdvrivalgással fogadtak. Hamar kiderült, nem a népszerűség, hanem a rádöbbenés hatotta meg a körmöskirályt.

Ők mind ott születtek, ahol én... Nem tudom, hogy mit csináljak hirtelen. Esküszöm, most először tanácstalan vagyok

– vallotta be Jákob Zoltán, aki végül feltalálta magát.

„Gyerekek! Azt kívánom nektek, hogy ti is sikeresek legyetek, mint én! Nektek is legyen minden, amit álmodtok meg szeretnétek! Ugyaninnen indultam, ahol most ti vagytok. Úgyhogy szorgalom is kell hozzá, de lelkesedés is. Lelkesek vagytok?”

– kérdezte Zoli, mire a tömeg üvöltve felelt: „Igen!”