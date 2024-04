"Nagy büszkeség ez nekem!" – Fantasztikus dolog történt Korda Györggyel

Hatalmas elismerésben részesült a művész. Korda György ugyanis a hetedik kerület, azaz Erzsébetváros díszpolgára lett március 14-én. A kitüntetést egy ünnepélyes díjátadó keretein belül adtak át az ország egyik legnépszerűbb előadójának, Gyuri bácsi pedig a tőle megszokott szerénységgel, erős meghatottsággal vehette át a megtisztelő címet.

Korda György hosszú ideje a magyar zene meghatározó alakja (Fotó: Flajsz Péter)

„Nagy büszkeség ez nekem! Óriási megtiszteltetés, hogy megkaptam a díszpolgári címet, hiszen itt nőttem fel Erzsébetvárosban. Olyan művészek társaságában lehetek a cím tulajdonosa, mint Presser Gábor vagy Demjén Ferenc. Ebbe a sorban egy kitüntetés beletartozni” – kezdte Gyuri bácsi a Metropolnak.

Korda György meghatottan vette át az elismerést

Nem ez az első ilyen alkalom az énekes életében. Korábban már a főváros díszpolgárává is avatták. A művész mindig arról volt ismert, hogy kellő alázattal és szerénységgel áll a dolgokhoz, így most is tisztelettel beszélt erről a kerületről. Itt rótta fiatalon az utcákat, itt vált igazán felnőtté.

„Sokat köszönhetek ennek a városrésznek.”

A hetedik kerületben voltam kisgyerek.

„Az ünnepek közeledtével eszembe jutott, mennyi húsvétot éltem meg itt. A fiatalkoromnak egy meghatározó pontja volt ez a városrész. Rengeteg időt töltöttünk a barátaimmal a Liszt Ferenc téren és az Almássy téren egyaránt” – mesélte büszkén az előadóművész.