Hoppá: Kabát Peti rossz mozdulata ide vezetett

Kabát Peti, az Újpest ikonikus gólkirálya, ma már csak visszavonultan, hobbiból focizik, de a szenvedélye megmaradt a sport iránt. Korábban a focista a kórházból jelentkezett, ahol komoly műtéten esett át, mivel beszakadt a porc a térdén. Akkor Peti úgy gondolta, hogy hamarosan felépül, de nemrég ismét egy kezelőágyról jelentkezett be.

Kabát Peti korábban komoly műtéten esett át (Fotó: Mirkó István)

A képen Peti éppen egy kezelőágyon fekszik és láthatóan a térdét kezeli az orvosi gép, ami mellé egy nagyon rövid, de lényegre törő szöveget is mellékelt, amiben megmagyarázza, hogyan is jutott idáig.

Jó hírrel nem tudok sajnos szolgálni, hiszen a múlt heti Footgolf során, ami úgy tűnik kicsit korai volt a műtét után, sajnos beszakadt az oldalszalagom! Újabb kezelések következnek, de nagyon remélem, hogy hamar rendbe jövök!

– írta a rajongóinak Kabát Peti.

Kabát Peti bízik benne, hogy hamar meggyógyul (Fotó: Instagram/Kabát Peti)

Kabát Peti és párja tavaly komoly mérföldkőhöz érkezett

Kabát és párja, Adri tizenhárom éve él együtt boldogan, most pedig egy újabb mérföldkőhöz érkezett az életük.

„Minden a legnagyobb rendben van köztünk. Adri az utóbbi időben nem akart már szerepelni, de mi ettől függetlenül boldogan élünk együtt. Sok dolgunk és tervünk van: most tervezünk családi házba költözni, ahol kertünk is lesz. Így lehet végre kutyám, amire nagyon régóta vágyom. Igaz, van két cicánk, de a kutya az igazi, az a kedvenc állatom” – mesélte korábban a hot! magazinnak Kabát Peti.