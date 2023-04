Curtis vallomása: „Nem gondoltam volna, hogy valaha is elvállalok ilyet”

Robog tovább a Troll a konyhában című kulináris krimi. A VIASAT3 rendhagyó show-jában ezúttal Bíró Bea, Curtis, Kabát Peti, Megyeri Csilla, Miller Dávid és Szandi teszi próbára a főzőtudását és nyomozói képességét.

Curtisnek idegen terep a konyha, de jókedvével ellensúlyozta a technikai hiányosságait Fotó: VIASAT3

A Metropol felkereste Curtist, hogy megtudjuk, hogy érezte magát a forgatáson, mennyire otthonos terep neki a konyha:

„Őszintén szólva, soha nem gondoltam volna, hogy valaha is elvállalok egy ilyen műsorszereplést. Én, főzőműsorban?! Aztán megtudtam, hogy Kabát Petivel szerepelnék együtt, így nem is volt kérdés, hogy vállaljam! – idézte fel lapunknak Curtis, majd nevetve hozzátette: – Mindketten olyan rosszul főzünk, hogy minden nap azt hiszik a többiek, hogy valamelyikünk a troll."

Curtis és Kabát Peti régi barátok, a konyhában is szívesen ugratták egymást Fotó: VIASAT3

A műsor szabálya szerint ugyanis minden nap kisorsolnak egy „trollt”, akinek titokban hátráltatnia kell a főzési folyamatokat. Curtisnek ez a csavar nagyon tetszett:

Minden nap troll akartam lenni!

Mint mondja, a csínytevés sokkal közelebb áll hozzá, mint a főzés:

„Egy tojásrántottát én is össze tudok dobni, de az a maximum. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindig főztek rám. Édesanyám és a barátnőm is nagyon jól főz. Pedig a barátnőmnek napi két edzés mellett kevés ideje van rá, mégis megoldja. Nem vagyok válogatós, ez meg is látszik rajtam" – ismerte el viccelődve.

Rákérdeztünk, hogy sportos barátnője nem bánja-e, hogy van rajta itt-ott egy kis plusz kiló:

„Neki tetszem mindenhogy! Sokszor mondja, hogy pontosan így vagyok jó, ahogy vagyok – árulta el a marcona rapper, aki mosolyogva hozzátette: – Nekem meg persze ő a tökéletes, ennyi edzés miatt bomba kis alakja van.



A dicséretek ellenére elhatározta, hogy újra beleveti magát az edzésbe, mint mondja:

„Szükségem van a jó kondira, hiszen április 30-én kezdődik a fesztiválszezon, jön az első nagyzenekaros koncertem, ott bírni kell szuflával!" – szögezte le Curtis, aki nem bánja, hogy a fakanalat visszacserélheti mikrofonra.