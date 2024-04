Ingyenes bulik, még több koncert és megújult nagyszínpad a siófoki Plázson

Tavaly mintegy 315 ezer látogatót vonzottak az események, idén pedig jó eséllyel ezt a csúcsot is sikerül majd megdönteni, hiszen a 17 hétvégén több mint 35 koncertet láthatunk majd. A nagy visszatérők mellett, mint például Azahriah, Majka, Rúzsa Magdi, Edda, Neoton, Dzsúdló, Krúbi, Horváth Tamás, Follow The Flow, BSW, Kowalsky meg a Vega, több produkció is debütál majd a technikailag és külsőleg is teljesen megújult, fesztivál színvonalú nagyszínpadon, ahol az egyébként is páratlan hangulatú balatoni koncertélményt hatalmas LED-falak teszik még lenyűgözőbbé.